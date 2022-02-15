Симптомами заражения коронавирусной инфекцией является не только временная потеря обоняния, но способности ощущать вкус. Исследователи из США подсчитали, какое число людей поражает такая особенность коронавирусной инфекции.

Для этого медики изучили истории болезней почти 140 тысяч пациентов, которые болели ковидом в разное время: в период с весны 2020 года до лета 2021-го. Выяснилось, что примерно у 37% заболевших среди симптомов течения болезни значилась временная потеря ощущения вкуса от пищи. При этом учёные сделали вывод, что сам по себе этот симптом никак не связан с притуплением чувства обоняния у пациентов.

Собранные учёными данные научно доказали, что временная потеря способности ощущать вкус также является симптомом заражения коронавирусной инфекцией. В дальнейшем это знание может быть положено в основу для разработки определённых лекарственных препаратов против ковида.