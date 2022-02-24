Столкновение астероида с Землёй, ставшее причиной массового вымирания живых существ на планете, произошло весной. К такому вводу пришла международная группа исследователей, результаты работы которой опубликованы в журнале Nature.

Более 60 миллионов лет назад эпоха динозавров ушла в прошлое. Как считают учёные, причиной этого стал астероид, который упал на Землю, у побережья современной Мексики. Чтобы понять в какое время произошло столкновение, учёные тщательно изучили останки рыб, которые погибли в тот день.

Донные отложения, которые поднялись вместе с гигантскими волнами, возникшими от удара астероида, при оседании буквально погребли под собой многих морских обитателей. Поэтому их останки сохранились в большим количестве.

В костях рыб исследователи нашли признаки, которые свидетельствуют о том, что погибли они весной, когда размножаются и дают потомство. Этим фактом учёные и обосновывают вывод о том, что именно в это время года началось массовое вымирание живых существ – тогда с лица Земли исчезли почти 80% всех видов животных. В том числе и динозавров.