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Исследователи из Института Пастера во Франции доказали, что коронавирусная инфекция, которая вызвала пандемию, изначально появилась в популяции летучих мышей. Среди этих животных, обитающих в пещере на севере Лаоса учёные обнаружили три вида коронавирусов, которые потенциально опасны для человека, и по своему строению схожи с вирусом SARS-CoV-2, вызывающий ковид.

Для проведения исследований, учёные обследовали около 600 особей летучих мышей. Исследователи пытались найти фрагменты РНК или жизнеспособные вирусные частицы в крови и других биологических жидкостях животных. В итоге, учёные обнаружили пять ранее неизвестных патогенов, три из которых оказались “ближайшими родственниками” коронавируса, который вызвал пандемию в человеческой популяции.

Эксперименты специалистов показали, что найденные патогены могут связываться с человеческими клетками и размножаться в них. Правда, происходит это гораздо медленнее, чем у SARS-CoV-2.

Дальнейшие опыты, отмечают учёные, позволят лучше понять, как и откуда появился возбудитель ковида среди летучих мышей, каким образом он перебрался в человеческую популяцию и насколько опасны новые патогены.

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  • Анна
  • 16.02.2022
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