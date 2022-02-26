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Ученые Института биологического интеллекта имени Макса Планка провели исследование на плодовых мушках и выяснили особенности размножения нервных клеток.

В ходе экспериментов они нашли у мушек некую биологическую основу, которая улучшает способность нейронов перемножать входящие сигналы. В зрительной системе находятся клетки Т4, которые чаще всего пребывают в заторможенном состоянии. Однако как только в нужном направлении начинает перемещаться визуальный стимул, они активизируются, что позволяет усилить возбуждающий сигнал. Ученые отмечают, что клетки Т4 распознают его движение только в одном направлении.

Нейроны, по словам исследователей, научились применять взаимосвязь, в результате которой математически постоянное торможение влечет за собой деление клеток, а активизация – их размножение.

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