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Искусственный интеллект слишком спешно внедряется в аграрную отрасль. Это может быть слишком опасно, так как разработчики не всегда учитывают целый ряд важных моментов, заявили эксперты Центра по изучению экзистенциальных рисков при Кембридже.

Они пояснили, что в создании ИИ должны обязательно принимать участие экологические организации, так как высокотехнологичные системы сейчас не в состоянии оценивать риски для окружающей среды от применения удобрений и иных химикатов.

Кроме того, не стоит забывать о социально-экономическом неравенстве. К примеру, современные фермеры во многом и так проигрывают крупным сельскохозяйственным компаниям. Системы искусственного интеллекта будут доступны немногим из них, что приведет к ущемлению интересов.

Наконец, исследователи заявили, что ИИ должен проходить полный комплекс тестирования на защиту от сбоев в работе, кибернетических атак. Для этого необходимо привлекать «этичных хакеров», которые будут находить уязвимости и давать рекомендации по их устранению.

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