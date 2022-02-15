Специалисты рассказали о «волне-убийце», которая была замечена ещё в 2020 году.

Как сообщается, обнаружили волну в ноябре 2020 года у побережья Канады, ещё два года ушло на то, чтобы её официально зафиксировать. Её высота составила 17,6 метра. По словам учёных, за всё время было выявлено лишь несколько подобных бродячих волн, но эта является первой волной, которая имеет весьма большую амплитуду.

Особенностью этой волны является разница примерно в три раза в сравнении с другими волнами. Так, ранее учёные замечали и более высокие волны – даже до 34 метров, однако у них разница с окружающими волнами составляла не более двух раз.

Именно такие волны, как замеченная у берегов Канады, приводят к гибели кораблей, буровых установок, и прочих инженерных сооружений.

Недавно мы сообщали, что в Тихом океане был найден огромный коралловый риф. В самом широком месте он достигает 70 метров.