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Активность авиации Североатлантического альянса у границ Украины сильно повысилась. В регионе все чаще летают натовские истребители и ударные вертолеты, появляются военные транспортники. Кроме того, в Польше замечено движение к украинским рубежам тяжелой бронетехники, рассказал портал Avia.Pro.

По словам экспертов, России даже пришлось поднимать в воздух самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76 А-50У. Две воздушных машины изучали ситуацию с активностью натовской авиации.

Не исключено, что Североатлантический альянс в полном соответствии с недавними заявлениями генсека Йенса Столтенберга попытается ввести на Украину свои войска. Это вызывает обеспокоенность у России, так как ситуация вокруг Донбасса еще больше обостряется.

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