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Итальянская художница Лайка, которая предпочла не раскрывать подлинные имя и фамилию, изобразила у посольств России и Украины в Риме международный символ «пацифик». Он образован изгибающимися дулами танков, нарисованных на кляксах цветов двух стран, передает издание “Спутник”.

Кроме того, стрит-арт содержит изображение голубя, пролетающего над боевыми машинами. Под рисунком художника написала по-русски слово «Мир».

Лайка разместила одинаковые постеры у посольств России и Украины 16 февраля. Журналистам она рассказала, что в регионе и без того пролито много крови, поэтому война между Киевом и Москвой не может быть хорошим выходом из сложившейся ситуации.

Напомним, что западные СМИ продолжают гадание на спутниковых снимках и выдавать новые прогнозы по датам «нападения России» на Украину. Так, свою версию выдала даже эстонская разведка.

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