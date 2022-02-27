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С 27 февраля российские туроператоры не продают путёвки в страны Карибского бассейна и Центральную Америку. В ближайшее время будут действовать только вывозные рейсы из Доминиканы, Мексики, Венесуэлы и Кубы. Бронирование туров в указанные страны недоступно на все даты, начиная с 28 февраля.

В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) по этому поводу уточняется, что после того, как российским авиакомпания запретили летать через Европу и Канаду, трансатлантические перелёты стали “фантастически дорогими” и “доступными не для всех самолётов”. Технически на Кубу улететь всё ещё можно, однако теперь это потребует большого времени облёта, что в конечном итоге отражается на цене.

АТОР сообщает, что часть авиакомпаний уже заявили о прекращении полётов. В частности, “Аэрофлот” отменил рейсы в Мексику, США и Гавану, самолёты AZUR air не летают в Доминикану, Мексику и на Кубу. В ближайшее время решение по “карибскому направлению”, должны принять в других авиакомпаниях.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Вслед за этим многие страны объявили о введении против страны новых санкций. В том числе часть государств закрыли своё воздушное пространство для самолётов из России.

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