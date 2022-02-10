Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не смывал документы в унитаз. Так он отреагировал на книгу Confidence Man, которую написала журналистка Мэгги Хаберман, представляющая издание New York Times.

Автор бестселлера сообщила, что Трамп постоянно игнорировал необходимость сохранять бумаги, так или иначе связанные с выполнением президентских обязанностей. Он якобы смывал их в унитаз, нарушая тем самым действующее законодательство страны.

Трамп пояснил, что журналистка опубликовала явный фейк, чтобы привлечь интерес публики к своему творению. Он отметил также, что книга почти на 100 процентов состоит из подобных недостоверных историй и является не более, чем художественным вымыслом.

Кроме того, Трамп заявил, что Демократическая партия уже ухватилась за этот фейк и раскручивает тему, чтобы отвлечь внимание американцев от бездарного правления действующего президента Джо Байдена.