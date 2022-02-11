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В поместье Мар-о-Лаго, принадлежащем бывшему президенту США Дональду Трампу, сотрудники Национального управления архивов и документации США обнаружили бумаги, помеченные грифами «Совершенно секретно» и «Секретно». Все эти документы экс-глава государства вывез из Белого дома.

Минюст США уже занимается анализом ситуации, чтобы дать правовую оценку действиям Дональда Трампа. Известно, что среди документов было обнаружено послание преемнику на посту президента от Барака Обамы, а также переписка экс-лидера с Ким Чен Ыном.

Представители NARA рассказали изданию The Washington Post, что часть бумаг настолько конфиденциальна, что получить доступ к ним могут далеко не все представителей власти Соединенных Штатов.

Официальный представитель бывшего президента Тейлор Будович заявил, что действующие власти ищут любые способы прищучить Трампа, поэтому раздувают скандал из ничего. Ведь давно известно, что экс-глава государства неоднократно работал с важными бумагами в своем поместье, а не в кабинете Белого дома.

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