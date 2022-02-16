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Президент РФ Владимир Путин может одержать уверенную победу на Украине даже без «вторжения» на территорию соседней страны. И западные санкции, которыми Москву пугают США и Европа, будут абсолютно бесполезными.

Британское издание The Telegraph отмечает, что Вашингтон и Лондон накачали Киев оружием, поэтому «нападение» РФ может обернуться для нее большими потерями. Именно поэтому Путин якобы и не спешит атаковать страну.

Вторая причина – это лояльность к России со стороны Франции и Германии. На переговорах они вполне могут вернуть Украину в орбиту РФ, дать твердые заверения, что эта ситуация больше не изменится, что исключит риски вооруженного столкновения.

Также авторы отмечают, что если даже Запад начнет вводить «превентивные санкции», он вряд ли рискнет блокировать связи с Москвой в энергетической сфере, так как потери от этого шага во много раз превысят пользу от ограничений.

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