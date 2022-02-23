Британский таблоид The Telegraph написал, что дипломатические методы «спасения Украины» больше не действуют. После признания самопровозглашенных республик Донбасса многие политики и эксперты уверены, что разговаривать с РФ, которая пытается «расчленить» соседнее государство, больше не о чем.

Примерно в таком духе высказался глава британского Минобороны Бен Уоллес. Он разъяснил, что Лондон ратует за сохранение территориальной целостности Украины, поэтому не пойдет на дипломатию любой ценой.

Российский Совбез, поддержавший предложение президента Владимира Путина, показал, что главная цель Москвы заключается в постепенном разделении Украины на части. Это является грубым нарушением международного права, поэтому дипломатия тут не действует.

Авторы также напомнили о тщетных попытках французского лидера Эммануэля Макрона, который в последние недели метался между Москвой и Киевом, но так и не сумел стать посредником в споре этих стран.