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Если Россия «вторгнется» на Украину, от последствий серьезно пострадают Соединенные Штаты и страны НАТО, уверены эксперты американского издания The National Interest. Они пояснили, что хотя Вашингтон и Брюссель и заявляют, что не намерены участвовать в гипотетической войне, но она обязательно их затронет.

Авторы публикации отмечают, что «третье нападение» РФ на Украину будет совсем не таким, как присоединение Крыма или дестабилизация ситуации на Донбассе. Москва якобы готовит полномасштабное наступление, которое приведет к серьезным проблемам на европейских энергетических рынках, а также к жесткому экономическому кризису из-за миллионов беженцев.

Чтобы предотвратить столь негативные последствия, США и НАТО пора просыпаться и начинать действовать более активно. Именно от них сейчас требуются мощные усилия по предотвращению войны на Украине, которая при любых раскладах рискует перерасти в Третью мировую.

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