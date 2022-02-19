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Появление истребителей F-35 на немецкой авиабазе Шпангдалем заставит Россию «подумать дважды», прежде чем «нападать» на Украину, пишет американское издание The National Interest. Авторы заявляют, что теперь грозные самолеты ВВС США окажутся «на расстоянии удара» от границ РФ.

Эксперты поясняют, что у России нет самолетов, способных противостоять американским «летающим компьютерам». Они не уверены даже, что с этой задачей справятся новейшие истребители Су-57. Тем более, что их в распоряжении Москвы очень мало.

Именно поэтому Соединенные Штаты должны перебрасывать в Европу как можно больше F-35, которые обеспечат Североатлантическому альянсу неоспоримые преимущества в борьбе с Россией. Не исключено, что в случае «нападения» РФ на Украину эти истребители будут задействованы против Москвы.

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