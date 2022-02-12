Нежелание Соединенных Штатов заниматься самоанализом привело к стратегической ошибке, из-за которой начался конфликт на Украине, пишет издание The Nation. Автор публикации Раджан Менон уверен, что Вашингтон упустил реальный шанс доминировать во всем мире из-за упорного желания расширять НАТО на восток.

Сейчас то время вернуть уже не получится, так как на пути Соединенных Штатов снова встала России. Во времена президента Бориса Ельцина Вашингтон мог игнорировать ее, однако в настоящий момент российский лидер Владимир Путин дает США отпор по всем фронтам.

После прихода к власти действующий глава государства превратил деморализованную армию РФ в элитные Вооруженные силы, которые способны оказать достойное сопротивление США. Если бы Вашингтон в свое время занялся самоанализом, он бы понял, что ситуация резко меняется. Однако сейчас нужно идти на условия Москвы, начинать с ней переговоры о контроле над вооружениями, а также приостанавливать процесс затягивания в НАТО Украины, чтобы не провоцировать агрессивную реакцию со стороны РФ.