Война между Россией и Украиной, которую ежедневно предсказывает Запад, может привести к гуманитарной катастрофе, считает лауреат нобелевской премии мира 1985 года Айра Хелфанд.

В своей публикации в издании The Nation она напомнила недавние подсчеты американской разведки, согласно которым война приведет к гибели до 85 тысяч человек со всех сторон конфликта. Кроме того, от 1 до 5 миллионов граждан Украины могут превратиться в беженцев, чьи проблемы придется решать Европе.

Хелфанд заявила, что все эти данные не учитывают возможность вмешательства в боевые действия Североатлантического альянса, которое однозначно завершится обменом ядерными ударами. В этом случае количество жертв будет гораздо большим.

По ее словам, 100-килотонной бомбы, взорванной над Капитолием, будет достаточно, чтобы уничтожить 170 тысяч человек. Еще 400 000 получат ранения разной степени тяжести. На деле же ядерное оружие, имеющееся в распоряжении США и России, обладает гораздо большей мощностью. Кроме того, в случае войны стороны вряд ли атакуют друг дружку лишь одной бомбой.