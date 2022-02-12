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Великобритания продемонстрировала полную беззащитность перед возможной «российской агрессией», рассказали авторы издания The Independent. Они пояснили, что речь идет об эсминцах Type 45, которые не в состоянии защитить страну, так как все находятся на ремонте.

Боевые корабли столкнулись с неполадками двигателей и отправились в порты в полном составе. Из-за этого сил британского флота может оказаться недостаточно в условиях напряженных до пределах отношений с РФ. Защищать интересы Соединенного Королевства в случае возникновения форс-мажорной ситуации будет просто некому.

Тобиас Элвуд, возглавляющий комитет парламента Великобритании по вопросам национальной обороны, заявил, что эсминцам гораздо безопаснее оставаться на ремонте, чем выходить в море и подвергать себя риску быть уничтоженными в случае вооруженного столкновения.

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