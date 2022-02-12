Поддержка Китая поможет России бросить вызов США и Североатлантическому альянсу, а также нанести «двойной удар» по американским позициям на евразийском континенте, пишет издание The Hill.

Авторы напоминают, что президент США Джо Байден заявил о блокировке работы газопровода «Северный поток-2» в случае нападения РФ на Украину. Однако визит российского лидера Владимира Путина в Китай позволил свести к минимуму негативные последствия возможных действий США по остановке «СП-2».

Путин заключил с Китаем новые контракты на поставку нефти и газа на сумму почти в 120 миллиардов долларов и тем самым получил от Пекина «экономический спасательный круг». Кроме того, он продемонстрировал готовность РФ к сближению с КНР, которого опасается Вашингтон.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что контракты развязали руки России, поэтому теперь она вполне может бросить вызов Западу, не опасаясь экономических последствий.