Американские дальнобойщики решили поддержать канадских коллег в их протестах против обязательной вакцинации и иных антиковидных ограничений. Издание The Hill сообщает, что информацию об этом передали полиции представители Министерства внутренней безопасности.

Известно, что уже в середине февраля американские дальнобойщики начнут первую акцию в Калифорнии. Оттуда они будут двигаться к Вашингтону и приглашают присоединиться к этому своеобразному путешествию канадских водителей грузовиков.

По имеющимся в распоряжении ведомства данным, дальнобойщики намерены блокировать движение транспорта во время своих акций. Напомним, что канадские водители уже перекрыли мост Амбассадор, являющийся наиболее загруженным пограничным переходом между Канадой и Соединенными Штатами.