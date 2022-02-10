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Американские дальнобойщики решили поддержать канадских коллег в их протестах против обязательной вакцинации и иных антиковидных ограничений. Издание The Hill сообщает, что информацию об этом передали полиции представители Министерства внутренней безопасности.

Известно, что уже в середине февраля американские дальнобойщики начнут первую акцию в Калифорнии. Оттуда они будут двигаться к Вашингтону и приглашают присоединиться к этому своеобразному путешествию канадских водителей грузовиков.

По имеющимся в распоряжении ведомства данным, дальнобойщики намерены блокировать движение транспорта во время своих акций. Напомним, что канадские водители уже перекрыли мост Амбассадор, являющийся наиболее загруженным пограничным переходом между Канадой и Соединенными Штатами.

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