Британский портал The Economist рассказал о приближающейся ядерной эре в космическом пространстве. Эксперты пояснили, что современные атомные двигатели сделают аппараты для освоения космоса более скоростными и маневренными, что позволит рассчитывать на новые уникальные достижения.

Авторы публикации рассказали, что в настоящий момент программы по созданию космических аппаратов с ядерными силовыми установками реализуют лишь Россия, Китай и Соединенные Штаты. Каждое из трех государств ведет работу сразу в двух направлениях, занимаясь не только гражданскими, но и военными разработками.

Первенство в создании таких спутников и космических кораблей пытаются захватить США. В последнее время Китай и Россия продемонстрировали развитие своих технологий, уничтожив отработавшие свое аппараты на орбите, поэтому Вашингтон оказался в роли догоняющего. Чтобы компенсировать отставание от главных конкурентов, он вплотную занялся ядерными решениями для космоса.