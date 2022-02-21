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Британский портал The Economist рассказал о приближающейся ядерной эре в космическом пространстве. Эксперты пояснили, что современные атомные двигатели сделают аппараты для освоения космоса более скоростными и маневренными, что позволит рассчитывать на новые уникальные достижения.

Авторы публикации рассказали, что в настоящий момент программы по созданию космических аппаратов с ядерными силовыми установками реализуют лишь Россия, Китай и Соединенные Штаты. Каждое из трех государств ведет работу сразу в двух направлениях, занимаясь не только гражданскими, но и военными разработками.

Первенство в создании таких спутников и космических кораблей пытаются захватить США. В последнее время Китай и Россия продемонстрировали развитие своих технологий, уничтожив отработавшие свое аппараты на орбите, поэтому Вашингтон оказался в роли догоняющего. Чтобы компенсировать отставание от главных конкурентов, он вплотную занялся ядерными решениями для космоса.

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