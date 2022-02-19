В России намереваются заняться созданием своего «Золотого Щита», который существует в Китае. Об этом заявляет The Economist.

Как сообщается, речь идёт о системе, позволяющей фильтровать контент в Интернете. Авторы статьи заявили, что Путин хочет защитить Интернет в России от угроз извне и внутренней оппозиции. Некоторые шаги предпринимаются уже сейчас. Так, было заявлено о блокировке сайтов, судах, также в пример приводилась ситуация с покупкой VK «дочками» Газпрома.

В России, как указывают авторы статьи, предполагается разработать суверенное цифровое пространство, куда войдёт ПО, онлайн-идентификация, структура для осуществления платежей и контроля потока информации. Однако создать такой проект в РФ затруднительно, поэтому происходит это поэтапно.

Авторы статьи также заявили, что российский стек имеет уязвимость на аппаратном уровне, так как существует зависимость от западных поставщиков. Но цифровые услуги в стране становятся всё более популярными.

Ранее мы сообщали, что компания Twitter подала в суд иск против закона о предоставлении данных предполагаемых преступников. Как было заявлено, поправки являются «значительным посягательством на основные права граждан».