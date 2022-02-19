Понтонный мост, который якобы Россия построила через реку Припять в 5 километрах от границы с Украиной, бесследно исчез, пишет американский военный эксперт Джозеф Тревитик в издании The Drive. По его словам, переправа была обнаружена на спутниковых снимках, однако на свежих фотографиях ее уже нет.

В западных СМИ публикации о загадочном мосте появились еще 8 февраля. Тогда эксперты заявили, что переправа может быть задействована российскими войсками для «вторжения» на Украину, если Киев рискнет начать боевые действия против ДНР и ЛНР. Однако в настоящий момент, когда в Донбассе резко обострилась ситуация, понтонного моста уже нет, что выглядит странно.

Тревитик, публикацию которого в переводе на русский язык представил портал “ПолитРоссия”, поясняет, что последние изображения, показывающие отсутствие переправы, слишком низкого качества. Поэтому вполне вероятно, что ее просто не получается разглядеть на снимках.