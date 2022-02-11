Российский флот превращается в проблему для Соединенных Штатов, рассказали эксперты американского портала The Diplomat. Они пояснили, что Вашингтон проморгал возрождение ВМФ РФ, слишком расслабившись после уверенной победы в холодной войне.

Авторы напомнили, что в 90-х годах прошлого столетия российский флот находился в удручающем состоянии. Отсутствие финансирования провело к тому, что РФ не могла адекватно реагировать даже на мелкие провокации у своих границ. Однако с приходом на пост президента Владимира Путина ситуация резко изменилась. Особенно стремительно флот начал возрождаться в последнее десятилетие.

Так, всего за 6 лет Россия построила восемь подводных лодок «Варшавянка», вооруженных ракетами «Калибр», а также АПЛ проекта «Борей», которые могут атаковать противника залпами стратегических ракет «Булава». Кроме того, РФ разработала подводные беспилотники, способные создать целый ряд дополнительных проблем американскому флоту.

По словам экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», Москва также модернизирует и ремонтирует мощные советские корабли, перевооружение которых дает возможность сделать их грозной силой на море.