читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский флот превращается в проблему для Соединенных Штатов, рассказали эксперты американского портала The Diplomat. Они пояснили, что Вашингтон проморгал возрождение ВМФ РФ, слишком расслабившись после уверенной победы в холодной войне.

Авторы напомнили, что в 90-х годах прошлого столетия российский флот находился в удручающем состоянии. Отсутствие финансирования провело к тому, что РФ не могла адекватно реагировать даже на мелкие провокации у своих границ. Однако с приходом на пост президента Владимира Путина ситуация резко изменилась. Особенно стремительно флот начал возрождаться в последнее десятилетие.

Так, всего за 6 лет Россия построила восемь подводных лодок «Варшавянка», вооруженных ракетами «Калибр», а также АПЛ проекта «Борей», которые могут атаковать противника залпами стратегических ракет «Булава». Кроме того, РФ разработала подводные беспилотники, способные создать целый ряд дополнительных проблем американскому флоту.

По словам экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», Москва также модернизирует и ремонтирует мощные советские корабли, перевооружение которых дает возможность сделать их грозной силой на море.

Вам может понравиться

Corriere della Sera: повышение цен на газ в Италии произошло из-за снижения поставок из России

Авторы итальянского издания Corriere della Sera считают, что Россия пытается заставить Запад одобрить запуск «Северного потока-2», сокращая поставки газа в Европу. Российская компания «Газпром» является основным поставщиком метана в Италию
  • Анна
  • 10.02.2022
  • читать 1 минуту

“План Б” от Путина: Россия готовит публичную и унизительную “порку гегемона”

Официальный документ с отказом США от предоставления России гарантий безопасности развяжет ей руки, после чего Москва перейдет к заранее запланированному плану Б, уверен военный аналитик Владимир Волконский. В интервью изданию

Россия подняла в небо истребители для пресечения провокаций Израиля в Сирии

Израиль вынудил Россию поднимать истребители на перехват самолетов, нацелившихся на Латакию, пишет портал Avia.Pro. Очередной инцидент В Сирии произошел в ночь на 9 февраля. Авторы отмечают, что Израиль сперва выпустил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 11 февраля – пасмурно, до 6 °C |