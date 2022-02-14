После победы над СССР в холодной войне Соединенные Штаты совсем уж разошлись и развязали целый ряд конфликтов в разных уголках планеты. Сейчас это привело к негативным последствиям – Вашингтон фактически обескровлен, а вот его главные конкуренты, коими являются Москва и Пекин, стремительно набирают силу, уверен редактор американского издания The American Conservative Патрик Бьюкенен.

Он пояснил, что полоса удач, в которую Соединенные Штаты вошли после холодной войны, заканчивается, и от Вашингтона теперь требуется своевременно это признать. Сейчас в стране все более популярным становится лозунг, который впервые появился в 70-х годах прошлого столетия – «Возвращайся домой, Америка».

По словам Бьюкенена, сейчас Россия требует отступиться от Украины, хотя отлично понимает, что в НАТО Киеву все равно никто брать не собирается. Китай одновременно с этим пытается захватить Тайвань. И США просто не способны успеть везде. Именно поэтому лозунг, который озвучил в 1972 году Джордж Макговерн становится все более актуальным.