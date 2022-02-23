Телеграм-канал «Джокер ДНР» выложил видеозапись с уничтоженным бронетранспортером ВСУ. Именно эта боевая машина 21 февраля пыталась прорваться на территорию Ростовской области.

Напомним, что тогда российскую границу пересекли 5 диверсантов украинской армии, которые вступили в бой с пограничниками и военнослужащими РФ. Во время ожесточенной перестрелки эвакуировать солдат попытались две боевые машины пехоты, которые на полной скорости мчались к рубежам России. Однако попытка провалилась – обе единицы техники были уничтожены.

Также военнослужащие РФ ликвидировали всех пятерых диверсантов, рассказывают авторы канала.

Напомним, что ранее политолог Владимир Соловейчик призвал Россию проявлять бдительность из-за возможных диверсий Киева, которые могут устраиваться на территории ДНР и ЛНР, а также в самой РФ.