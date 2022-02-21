Российский телеканал «Звезда» разместил в Сети видеорепортаж, в котором зафиксирована ответная атака ополчения ДНР на огневые рубежи ВС Украины.

Журналисты канала рассказали, что Киев именно с этой точки наносил удары по населенным пунктам Донбасса. Чтобы подавить ее, бойцам Народной милиции пришлось открывать ответный огонь.

В результате удара огневая точка была полностью уничтожена, момент попадания в нее попал на видеозапись. Авторы сюжета не уточнили, где и когда проводилась съемка.

Напомним, что с середины прошлой недели Украина повышает интенсивность обстрелов Донбасса. Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о возможном вторжении ВСУ и начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей на территорию России. В настоящий момент их принимают и размещают несколько регионов страны.