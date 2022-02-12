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Мессенджер Telegram удовлетворил запросы немецкой полиции по блокировке 64 каналов, которые якобы разжигали ненависть и публиковали антисемитские материалы. По словам журналистов издания Süddeutsche Zeitung, руководство мессенджера не стало оспаривать требования МВД страны.

В минувший четверг была проведена очередная встреча между представителями компании Telegram и правительства Германии. Участники переговоров пришли к соглашению продолжать тесные контакты. Основателя мессенджера на этой встрече не было, однако он присутствовал на первых переговорах.

В начале месяца власти Германии заявили, что в отношении мессенджера Telegram открыто два дела, по которым ведутся расследования. Первое из них относилось к отсутствию в стране полномочного представителя компании, который обеспечил бы эффективное взаимодействие с судебными органами ФРГ. Второе касалось информирования о публикации контента, признанного нежелательным в Германии.

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