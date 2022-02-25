В зону ПВО Тайваня вошло сразу девять китайских боевых самолетов, заявили представители Минобороны островного государства. Они отметили, что инцидент произошел одновременно с началом военной спецоперации РФ, а на перехват истребителей вылетали тайваньские воздушные машины.

Восемь истребителей J-16, которые сопровождал разведывательный Y-8, проследовали к северо-востоку от островов Пратас, находящихся по контролем Тайваня. Островное государство развернуло средства ПВО, которые применялись для наблюдения за ситуацией.

Тайвань уже пару лет периодически заявляет о самолетах из Китая. Он видит в них угрозу, хотя к острову ни разу не приблизился ни один китайский бомбардировщик или истребитель.

В Минобороны также сообщили, что Тайвань внимательно наблюдает за всем происходящим на Украине.