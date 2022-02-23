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Если Вашингтон продолжит игнорировать позицию Москвы, Россия будет «оккупировать» все новые и новые украинские территории, уверен американский политический эксперт Дуглас Макгрегор. Он назвал три шага, которые обязаны сделать США, чтобы быстро урегулировать конфликт на Донбассе.

В издании The American Conservative он в очередной раз поясняет, что силы НАТО на Украине и американские ракеты на ее территории – это то же самое, что российские военные базы на Кубе. Именно поэтому действия РФ являются абсолютно логичными и направленными на защиту собственных национальных интересов.

Чтобы остановить вооруженное столкновение, США немедленно должны заключить с Россией соглашение, содержащее всего три основных пункта. Первый из них – это признание несовершенства Украины в нынешнем ее виде. Второй – согласие с требованием РФ о нейтралитете Киева и его внеблоковом статусе.

Третий пункт – это требование к РФ не переходить Днепр, стремясь выйти к восточным границам НАТО. Если Москва нарушит это соглашение, Альянс оставляет за собой право задействовать военные средства, чтобы остановить РФ.

По мнению Макгрегора, этого будет достаточно, чтобы остановить войну в Донбассе и исключить дальнейшее продвижение России по территории Украины.

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