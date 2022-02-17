Западные СМИ продолжают истерить по поводу «нападения РФ», считая, что окончательно загнали Москву в угол. Однако они ошибаются – российский лидер Владимир Путин жестко контролирует ситуацию и именно у него, а не у Запада, сейчас имеется гораздо больше вариантов действий, пишет эксперт по РФ из Швеции Гудрун Персон.

В своем интервью изданию Svenska Dagbladet, перевод которого представлен «ИноСМИ», она пояснила, что в настоящий момент Путин вполне может отвести войска от границ Украины и при этом одержать уверенную победу над Великобританией и США. После этого он просто заявит, что достиг своих целей, сумел вызвать Запад на диалог по гарантиям безопасности. НАТО же вел себя слишком истерично, чтобы продолжать давить на него сосредоточением войск.

Персон также отмечает, что Путин действительно добился нужных ему результатов. Несмотря на то, что США и НАТО пока отклонили проект соглашений по безопасности в Европе, они все же согласились вести дискуссию об учениях Альянса на территории Восточной Европы. Это вполне можно считать крупным достижением российского лидера.