читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западные СМИ продолжают истерить по поводу «нападения РФ», считая, что окончательно загнали Москву в угол. Однако они ошибаются – российский лидер Владимир Путин жестко контролирует ситуацию и именно у него, а не у Запада, сейчас имеется гораздо больше вариантов действий, пишет эксперт по РФ из Швеции Гудрун Персон.

В своем интервью изданию Svenska Dagbladet, перевод которого представлен «ИноСМИ», она пояснила, что в настоящий момент Путин вполне может отвести войска от границ Украины и при этом одержать уверенную победу над Великобританией и США. После этого он просто заявит, что достиг своих целей, сумел вызвать Запад на диалог по гарантиям безопасности. НАТО же вел себя слишком истерично, чтобы продолжать давить на него сосредоточением войск.

Персон также отмечает, что Путин действительно добился нужных ему результатов. Несмотря на то, что США и НАТО пока отклонили проект соглашений по безопасности в Европе, они все же согласились вести дискуссию об учениях Альянса на территории Восточной Европы. Это вполне можно считать крупным достижением российского лидера.

Вам может понравиться

Heart: 20 минут умеренной физической активности продлевают жизнь

Совершенно не обязательно изнурять себя тяжелыми силовыми тренировками по два часа в день, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Цели позволяют достичь и умеренные нагрузки в течение 20 минут ежедневно, пишет

Российский комплекс РЭБ жестко атаковал американский стратегический бомбардировщик у берегов Сирии

Из-за некорректной работы бортовых систем американский бомбардировщик B-52 был вынужден прекратить отработку атаки на российские корабли в Средиземном море и уйти на базу в Египет, рассказал портал Avia.Pro. Авторы уточняют,

Бомбардировщики Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-32 нагнали страху на натовские корабли в Средиземном море

Учения кораблей Североатлантического альянса в Средиземном море оказались под угрозой срыва из-за появления в Сирии российских бомбардировщиков Ту-22М3. Эти самолеты вооружены ракетами X-32, способными уничтожать авианосцы и любые другие корабли,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 17 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C |