Российская экономика без особых потрясений перенесет любой глобальный конфликт. Наличие резервов дает возможность не волноваться из-за самых суровых испытаний, если продлятся они не слишком долго, заявил шведский журналист Юаким Гуксёр.

В публикации для издания Svenska Dagbladet он напомнил, что РФ ограничила внешний государственный долг 15 процентами от ВВП, что позволило ей не опасаться серьезных потрясений. На продаже энергоресурсов она зарабатывает хорошие деньги, благодаря чему накопились мощные резервы.

Поэтому США сколько угодно могут пугать Москву «адскими санкциями» – сейчас ее экономика справится с любыми ограничениями. В то же время, санкционные меры могут ускорить инфляцию и тогда экономическая ситуация начнет меняться к худшему. Однако тоже не сразу, а постепенно.