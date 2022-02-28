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Елизавета II, которая ранее категорически отказывалась предоставлять супруге принца Чарльза звание королевы-консорт, удивила всю Британию, так как изменила свою позицию.

Сейчас 74-летняя Камилла уже строит планы на то время, когда получит данный статус. В интервью изданию BBC она сообщила, что намерена уделить особое внимание вопросам насилия в семье, которые занимают ее много лет. Также Камилла отметила, что с момента начала пандемии домашнее насилие стало серьезной проблемой, так как из-за самоизоляции многие люди стали больше злиться на своих близких и проявлять агрессию.

Напомним, что звание королевы-консорт не предполагает какое-либо вмешательство в политические вопросы. Ими будет заниматься принц Чарльз, который после смерти Елизаветы II займет британский трон.

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