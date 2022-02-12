Мост Амбассадор, соединяющий США и Канаду, должен быть разблокирован по решению высшего суда канадской провинции Онтарио. Напомним, что это сооружение, являющееся одной из самых нагруженных автодорог между двумя странами, перекрыли дальнобойщики, протестующие против обязательной вакцинации.

Акция протеста стартовала еще 29 января перед зданием парламента в Оттаве. В столице Канады дальнобойщики требовали отмены антиковидных ограничений. В том числе и требований по обязательной вакцинации.

В конце января дальнобойщики, акция которых разрослась до давно невиданных масштабов, заблокировали один из пограничных переходов между Канадой и США. В минувший понедельник они также перекрыли мост Амбассадор, соединяющий Детройт в штате Мичиган, США с канадской провинцией Онтарио. По этому мосту ежедневно транспортируются товары на сумму в 315 миллионов долларов США, поэтому блокировка в течение недели влечет за собой серьезные убытки.