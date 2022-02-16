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Целью западной истерии по поводу «вторжения» России на Украину является дестабилизация ситуации в РФ. При этом Киев используется в качестве расходного материала, который после выполнения своей функции отправится в ближайший мусорный бак, уверен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он в очередной раз напомнил, что у России нет планов по «нападению» на Украину, поэтому все даты, которые называют, а затем по сто раз переносят западные СМИ не вызывают ничего, кроме здорового скептицизма.

РФ размещает войска у границ Украины лишь для того, чтобы сдерживать попытки Киева захватить территории ДНР и ЛНР силой. Но и ВСУ вряд ли пойдут сейчас в наступление, так как погодные условия не способствуют боевым действиям с применением тяжелой техники и оружия. Кроме того, заокеанские хозяева еще не отдали Зеленскому команду к нападению на Донбасс.

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