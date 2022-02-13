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Военный эксперт Игорь Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны самопровозглашенной ДНР, заявил, что на следующей неделе может начаться полномасштабная война между Россией и Украиной.

Он пояснил, что сейчас появилось очень много косвенных и прямых признаков, указывающих на возобновление боевых действий на Донбассе. РФ может вмешаться в конфликт, что и приведет к началу войны между двумя государствами.

Тем самым Стрелков подтвердил заявления американской разведки, считающей, что война может начаться 16 февраля. Пользователи Сети не согласились с экс-министром ДНР. Они написали, что никаких вооруженных столкновений не будет, а все разговоры о них – это страшилки от западных СМИ, преследующих цели Соединенных Штатов.

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