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Натовские страны не станут ввязываться в гипотетическую войну между Украиной и Россией первые несколько дней. Однако если у Москвы возникнут серьезные сложности и боевые действия затянутся, сразу найдутся желающие нанести РФ удар в спину, уверен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что первым кандидатом на эту роль является Турция. Она не станет, как утверждают некоторые эксперты, пытаться захватить Крым, но серьезно насолить России все же попытается. К примеру, Анкара может отправить на Украину свои военные подразделения или начать крупную наступательную операцию в Сирии, воспользовавшись тем, что РФ занята борьбой с Киевом.

Стрелков уточнил, что действовать таким образом Турция начнет не сразу, а только после того, если вооруженное столкновение на Украине вдруг затянется на несколько недель или Москва потерпит несколько локальных поражений.

Напомним, что ранее Стрелков предположил, что война с Украиной вполне может выйти за пределы Донбасса.

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