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Страны НАТО предоставляют Киеву оружие и военное снаряжение, проводят обучение с привлечением инструкторов, отправляют на Украину крупную финансовую помощь. Все это якобы должно способствовать урегулированию конфликта в восточных регионах страны, однако достичь деэскалации не удается, заявил на пресс-конференции после встречи министров обороны Альянса генсек Йенс Столтенберг.

Виноватой в провале мер по урегулированию он ожидаемо назвал Россию. По словам Столтенберга, реального отвода войск РФ от границ Украины НАТО пока не наблюдает. Напротив, Москва «ищет предлог» для «нападения» на соседнюю страну.

Генсек Североатлантического блока заявил, что Запад все еще надеется на дипломатический диалог с Россией, но при этом активно готовит усиление военного присутствия на юго-восточных, восточных и центральных своих рубежах.

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