Североатлантический альянс не собирается объявлять воздушное пространство Украины бесполетной зоной, заявил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО не будет входить на территорию этой страны ни по морю, ни по воздуху.

Такое заявление Столтенберг сделал 28 февраля в интервью журналистам NBC. По его словам, Альянс не собирается никоим образом вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной и предпринимать какие либо действия на суше, в небе или на море.

Кроме того, Столтенберг отметил, что военная спецоперация РФ на Украине должна оставаться под полным контролем военных и не выходить за пределы поставленных целей.

Напомним, что спецоперация стартовала 24 февраля в 5 часов утра. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также прекращение геноцида республик Донбасса.