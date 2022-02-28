читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс не собирается объявлять воздушное пространство Украины бесполетной зоной, заявил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО не будет входить на территорию этой страны ни по морю, ни по воздуху.

Такое заявление Столтенберг сделал 28 февраля в интервью журналистам NBC. По его словам, Альянс не собирается никоим образом вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной и предпринимать какие либо действия на суше, в небе или на море.

Кроме того, Столтенберг отметил, что военная спецоперация РФ на Украине должна оставаться под полным контролем военных и не выходить за пределы поставленных целей.

Напомним, что спецоперация стартовала 24 февраля в 5 часов утра. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также прекращение геноцида республик Донбасса.

Вам может понравиться

Жители Мелитополя встретили российских военных красными флагами

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска вошли в Мелитополь. При этом местные жители радостно их встретили, некоторые пожилые люди даже подготовили для встречи красные флаги. Никакого

ФСБ призвала сразу сообщать о любых попытках вербовки украинскими спецслужбами

Федеральная служба безопасности призывает сразу же сообщать о возможных контактах с потенциальными диверсантами и шпионами. Это обращение появилось после многочисленных жалоб находящихся на территории РФ граждан Украины, на попытки спецслужб

В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждена ЛЭП и газопровод

ВСУ не прекращают обстрелы Донбасса, целясь в основном в инфраструктурные объекты, сообщили власти города Горловка, что на территории ДНР. Очередной обстрел в ночь на 26 февраля привел к повреждению линии
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 28 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 февраля – небольшая облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 февраля – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 28 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 28 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 28 февраля – пасмурно, до 8 °C |