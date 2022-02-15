Власти Соединённых Штатов Америки, распространяя информацию о войне России с Украиной, которая по мнению стран Запада, должна вот-вот начаться, в первую очередь преследуют экономические, а не военные цели. Такое мнение высказал полковник Олег Стариков, бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины.

По мнению Старикова, нагнетание напряжённости вокруг ситуации на российско-украинской границе выглядит закономерным со стороны США, если учесть, что в стране сейчас много нерешённых внутренних проблем. В их числе высокая инфляция. Информация о грядущей войне, считает Стариков, подхлёстывает европейцев выводить активы в США, накачивая экономику страны.

Стариков отметил, что такая стратегия Соединённых Штатов с одной стороны помогает укрепить свои позиции за счёт Евросоюза, с другой отодвигает на задний план экономическое сотрудничество Европы с Китаем, что снижает экономические позиции Поднебесной на мировой арене.

Ранее власти в России неоднократно заявляли, что никакого вторжения на Украину не планируется, а напряжённую ситуацию подогревают западные партнёры для преследования собственных целей.