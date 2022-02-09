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Журналисты из США рассказали о создании Соединенными Штатами штаба войск специального назначения в Албании, которые будут бороться с «недоброжелателями» американской гегемонии. Главными из них названы Россия и Турция.

Так, РФ негативно влияет на Болгарию, Сербию и Боснию, население которых в основном состоит из славян. Москва, по словам журналистов, «разыгрывает карту этнической близости», и тем самым удерживает свое влияние на эти государства еще с советских времен.

Албания же попадает под влияние другого «недоброжелателя» – Турции, которая вкладывает немалые деньги в развитие государства. Поэтому скорее всего создание штаба спецназа в этой стране направлено и против Анкары, отмечают авторы публикации.

Не обошлось и без упоминания «российской агрессии», хотя в этом случае агрессивно ведут себя именно США, хватающиеся за каждый шанс удержать доминирование на европейском континенте.

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