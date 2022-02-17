Соединенные Штаты намерены на следующей неделе перебросить в Болгарию из Германии 15 бронетранспортеров и 150 военнослужащих. Делается это в рамках подготовки к учениям Joint Training, которые будут проводиться до 30 июня, передает РИА Новости.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил Софии благодарность за разрешение перебросить подразделения. Он отметил, что военнослужащие примут участие в совместных военных маневрах Болгарии и Соединенных Штатов.

Заявление о переброске американских войск сделали и представители Минобороны Болгарии. Они отметили, что на территорию страны прибудет от 100 до 150 солдат и не более 15 единиц бронетехники.

Напомним, что США и НАТО сейчас активно перемещают войска в Румынию, Польшу, Словакию якобы для защиты от «российской агрессии». Они намереваются также перебросить подразделения на территорию Венгрии, несмотря на то, что руководство страны отказалось от дополнительных сил Альянса.