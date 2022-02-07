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В минувшую субботу Соединенные Штаты начали масштабную переброску сил в Восточную Европу. В ближайшее время в Польше, Румынии и Германии будет размещено 3 000 военнослужащих ВС США, а еще 8,5 тысяч ожидают команды на отправку в случае обострения ситуации в регионе.

По словам китайских обозревателей из издания «Хуаньцю шибао», США объясняют свои действия угрозой «нападения РФ» на Украину. Однако проблема в том, что именно Вашингтон и создал эту угрозу из воздуха своими ничем не подтвержденными заявлениями о возможном «вторжении».

Отсюда можно сделать простой вывод – антироссийская истерия ставила перед собой конкретную цель по усилению военного присутствия Североатлантического альянса в восточноевропейских странах. США этот результат получили и теперь запугивают Европу грядущей войной, размещая войска в восточной ее части.

Россия же изначально заявила, что никуда вторгаться не собирается, однако Вашингтон делает все возможное, чтобы заставить Европу поверить в обратное и доказать, что НАТО все еще кому-то нужен, так как способен защитить ЕС от придуманной США «российской агрессии».

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