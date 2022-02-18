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Соединенные Штаты внесли торговую площадку AliExpress и приложение WeChat в список рынков, на которых реализуется контрафактная продукция. Китай выразил несогласие с подобными действиями и заявил, что Вашингтон принимает политические решения в торгово-экономической сфере.

Регулятор США заявил, что на площадке AliExpress стремительно увеличивается количество подделок. При этом одни продавцы реализуют откровенный контрафакт, даже не пытаясь этого скрыть, а другие рекламируют подделки как оригинальную продукцию. То же самое можно встретить и в приложении WeChat.

Представители КНР заявили, что республика внимательно следит за реализацией товаров на всех торговых площадках и предельно внимательно относится к любым вопросам, связанным с защитой интеллектуальной собственности.

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