Соединенные Штаты внесли торговую площадку AliExpress и приложение WeChat в список рынков, на которых реализуется контрафактная продукция. Китай выразил несогласие с подобными действиями и заявил, что Вашингтон принимает политические решения в торгово-экономической сфере.

Регулятор США заявил, что на площадке AliExpress стремительно увеличивается количество подделок. При этом одни продавцы реализуют откровенный контрафакт, даже не пытаясь этого скрыть, а другие рекламируют подделки как оригинальную продукцию. То же самое можно встретить и в приложении WeChat.

Представители КНР заявили, что республика внимательно следит за реализацией товаров на всех торговых площадках и предельно внимательно относится к любым вопросам, связанным с защитой интеллектуальной собственности.