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В европейские территориальные воды войдут сразу четыре эсминца ВМС США, которые в январе покинули свои военно-морские базы на восточном побережье страны. Эти корабли призваны контролировать ситуацию вокруг Украины, а также принимать участие в операциях Шестого флота.

Представитель ВМС Арло Абрахамсон рассказал, что речь идет об эсминцах Gonzalez, Mitscher, The Sullivans и старом знакомом РФ корабле Donald Cook. Последний в прошлом году пытался устроить провокацию в российских территориальных водах, но был буквально вытолкнут оттуда БПК ВМФ РФ.

Абрахамсон сообщил, что все четыре корабля имеют на борту системы противоракетной обороны Aegis, а также могут нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». Дальность поражения целей этими боезарядами составляет 1600 километров.

Напомним, что ранее российский военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что береговые ракетные комплексы “Бастион” способны создать в Черном море мертвую зону для любых кораблей НАТО.

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