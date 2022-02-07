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Соединенным Штатам надоело воевать против слабых противников из третьего мира, поэтому они намерены замахнуться на Россию и Китай, пишет издание «Народные новости». Авторы поясняют, что для этой цели Вашингтон намерен стремительно развивать программу «Электронная и кибернетическая война».

Она включает в себя основы информационных ударов по противнику, которые Соединенные Штаты наносят уже несколько лет подряд, а также радиоэлектронную борьбу и разведку. В последних двух аспектах Вашингтон безнадежно отстает от Москвы, однако он активно обучается уничтожать российские средства РЭБ. Во всяком случае, на презентационных картинках и анимациях, которыми сопровождаются обсуждения программы.

Кибернетическая война, которую США планируют вести против РФ, скорее всего будет заключаться в несанкционированном подключении к системам связи, взломах компьютерных сетей и прочих подобных безобразиях. Это необходимо Вашингтону, чтобы проводить информационно-психологическое воздействие на население страны.

По словам экспертов, на полномасштабную войну с РФ Соединенные Штаты все же не решатся, но вот гибридного противостояния, в котором операции на грани мира и вооруженного столкновения будут быстро сменять друг дружку, избежать вряд ли удастся. При этом главная роль отводится именно кибернетической войне, в которой США считают себя несравненными мастерами.

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