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В будущем вводить вакцину от ковида будет гораздо проще и для этого не придётся идти к врачу. В этом уверены австралийские учёные, которые начали испытания назальной вакцины.  

В её основе технология NanoCelle. Она уже используется для доставки в организм препаратов, которые снимают боль. Сейчас основная задача учёных определить, может ли такая технология применяться при доставке в организм веществ, которые “настраивают” иммунитет против коронавируса. Предпосылки, по словам исследователей, к этом есть.  

Со слов учёных, преимущества назальной вакцины очевидны. Во-первых, её удобно использовать, можно даже самостоятельно, без участия медика. Во-вторых, такую вакцину не требуется содержать при определённой низкой температуре, что позволит распространять её в бедных странах с жарким климатом. Сейчас противоковидные вакцины привередливы к температурным режимам.  

Похожие вакцины существую и сейчас. В частности, ранее учёные разработали назальные вакцины от гриппа, которые активно применяются в ряде стран. 

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