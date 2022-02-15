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Невежество и высокомерное поведение министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс только ухудшили отношения между Великобританией и Россией. Такое мнение высказала журналистка Мэри Дежевски в своём материале для издания Spiked.  

Встреча Трасс и главы российского МИДа Сергея Лаврова состоялась на прошлой неделе. Одной из тем, которую обсуждали министры, стала ситуация на российско-украинской границе. Встреча запомнилась казусным эпизодом, когда Трасс в ответ на вопрос Лаврова заявила, что Великобритания не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Глава британского МИДа, как в ведомстве объяснили позже, полагала, что речь идёт об украинских территориях. 

Тем не менее, по мнению Дежевски этот эпизод стал красноречивым для Трасс и показал её истинное отношение к России. Глава британского МИДа даже не пыталась скрыть своего невежества и продемонстрировала низкую подготовку к переговорам, пишет журналистка. 

По мнению Дежевски, в поездке Трасс в Москву не было никакой практической необходимости и нужна была только самой чиновнице, чтобы показать своё влияние. Чего, впрочем, не произошло. 

Ранее после встречи с главой МИДа Великобритании Сергей Лавров заявлял, что разочарован тем, как продвигается диалог между Москвой и Лондоном. 

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