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Западные СМИ на ходу выдумывают новости о «вторжении» России на Украину, которое то ли уже началось, то ли стартует в самое ближайшее время, пишет издание «Свободная пресса». Эксперт Александр Ситников отмечает, что инициатива по антироссийской кампании исходит лично от президента США Джо Байдена.

Именно он несколько раз называл сперва «точные», а затем уже «приблизительные» даты «нападения», Также Байден высказывается в том духе, что именно Москва затеяла сейчас обострение на Донбассе, чтобы найти повод для «вторжения».

Западные СМИ успели даже «провести» виртуальный танковый бой на границе между РФ и Украиной. Они заявили, что российские боевые машины стреляли из пушек, однако привести доказательства или уточнить информацию традиционно не потрудились.

Блогер @CCoff также рассказал о «кибератаке» легендарных «русских хакеров», в ходе которой танкисты Украины получили приказ «Убей своего командира».

Подобные вбросы преследуют лишь одну цель – спровоцировать Москву на вмешательство в конфликт и обвинить в мифической «агрессии», чтобы ввести санкции.

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