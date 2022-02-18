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Россия жестко ответила на учения США и НАТО с применением авианосных ударных групп в Средиземном море, пишет портал «Свободная пресса». Эти маневры изначально были провокацией Вашингтона, так как он заявлял, что может использовать АУГ в случае конфликта между РФ и Украиной. Поэтому Москва была вынуждена предпринять решительные меры.

В ответ на эту провокацию в Сирии появились дальние бомбардировщики Ту-22М3, на которых сторонние наблюдатели сразу заметили ракеты Х-32. Это новые противокорабельные боезаряды, способные пустить на дно любые корабли НАТО, включая авианосцы.

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что США и НАТО привычно и глубоко обеспокоились по этому поводу, причем на этот раз у них есть все основания волноваться.

Помимо бомбардировщиков, в Сирии появились еще и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Москва явно взялась за усиление своих позиций в Средиземноморье, причем имеющееся в ее распоряжении оружие вполне позволяет это сделать.

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